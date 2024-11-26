Продолжаются учения SAT-SAS-2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой Республики продолжаются совместные учения SAT-SAS-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, на следующий день учений подразделения морского спецназа выполнили задачи по организации круговой обороны и защиты при высадке с вертолета в тыл условного противника на суше.

В ходе учений военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.

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