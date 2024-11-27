В Азербайджане внесены изменения в Правила предоставления льгот семьям шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Правила об увековечении памяти шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в случае смерти члена семьи шехида, состоящего на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, а также последующего присвоения статуса шехида лицу, состоявшему на учете в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, этот учет ведется для членов его семьи в порядке, установленном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

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