В UNEC создан новый исследовательский центр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) в целях содействия развитию нефтяной промышленности страны создан новый исследовательский центр.

Основной целью создания нового центра под названием «Ресурсосберегающие технологии в добыче, транспортировке и переработке углеводородов» является разработка инновационных научно-технических решений для нефтяной отрасли, которая является одной из важных отраслей экономики страны, и представление научных подходов к проблемам, с которыми сталкивается этот сектор. Новый исследовательский центр будет работать по нескольким важным направлениям.

В центре, в первую очередь, будут проводиться научные исследования для более эффективного использования ресурсов в разных аспектах нефтяной промышленности. Также будет осуществляться проведение подготовительных курсов по нефтяной промышленности, лабораторных работ и включение в учебный план.

В задачи центра входит также участие в местных и международных конкурсах, получение научных грантов, публикация полученных результатов исследований в высокорейтинговых международных журналах.