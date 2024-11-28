Фонд заработной платы в Азербайджане вырос в три раза - замминистра

БАКУ /Trend/ - Фонд заработной платы в Азербайджане вырос в три раза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

"Я не могу представить себе большего показателя социального благополучия. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 82 процента. Наши реформы социальных выплат носят последовательный характер", - отметил он.

По словам замминистра, также были проведены широкие реформы в области трудовых пенсий.

"Эти реформы были направлены как на увеличение размеров пенсий, то есть минимального размера пенсии, так и среднего размера пенсии. В то же время здесь были проведены реформы, направленные на совершенствование управления. Проведены реформы, направленные на увеличение охвата пенсионной системы, страховой пенсионной системы. За прошедший период средний размер адресной государственной социальной помощи увеличился в 2,7 раза, и в бюджете предусмотрено дополнительное финансирование для реализации этой программы", - добавил А.Алиев.

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