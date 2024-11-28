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Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)

Общество Материалы 28 ноября 2024 19:56 (UTC +04:00)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 28 ноября аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили Главный центр наземного управления спутниками «Азеркосмоса» – Космического агентства Азербайджанской Республики, находящегося в подчинении министерства цифрового развития и транспорта.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В поездке, организованной Управлением международного военного сотрудничества министерства обороны, приняли участие представители 17 аппаратов военных атташе из 15 стран.

Они ознакомились с инфраструктурой и объектами на территории «Азеркосмоса». Им был представлен брифинг об истории агентства, направлениях деятельности, реализуемых проектах и планах дальнейшего развития.

В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

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Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)
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