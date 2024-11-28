Военные атташе посетили «Азеркосмос» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 ноября аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили Главный центр наземного управления спутниками «Азеркосмоса» – Космического агентства Азербайджанской Республики, находящегося в подчинении министерства цифрового развития и транспорта.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В поездке, организованной Управлением международного военного сотрудничества министерства обороны, приняли участие представители 17 аппаратов военных атташе из 15 стран.

Они ознакомились с инфраструктурой и объектами на территории «Азеркосмоса». Им был представлен брифинг об истории агентства, направлениях деятельности, реализуемых проектах и планах дальнейшего развития.

В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

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