В Мельбурне прошел вечер азербайджанской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Мельбурне (Австралия) прошел вечер азербайджанской музыки.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что концерт был организован руководителем музыкальной группы "AYTAY" Асланом Шарифи.

В мероприятии приняли участие около 350 гостей, в том числе иностранных. На концерте прозвучала музыка таких азербайджанских композиторов, как Тофиг Гулиев, Эмин Сабитоглу, Джахангир Джахангиров, Рамиз Миришли, были продемонстрированы национальные танцы в исполнении группы "AYTAY". Завершился концерт песней "Азербайджан" из репертуара Рашида Бейбутова.

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