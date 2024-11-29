В Азербайджане вносятся изменения в закон о соцзащите детей, оставшихся без попечения родителей

БАКУ /Trend/ - Изменения в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" были обсуждены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает в пятницу Trend, в соответствии со статьей 8 закона, дети из указанных категорий, а также лица из их числа при первом трудоустройстве получают единовременное пособие не менее чем в пятикратном размере среднемесячной заработной платы (5017,5 маната), а также одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование в соответствии с нормами, установленными соответствующим органом исполнительной власти, либо по их желанию им вместо этого предоставляется денежная компенсация (265 манатов).

В целях применения принципа более эффективного социального обеспечения и приведения его в соответствие с другими законодательными актами, с учетом среднемесячной номинальной заработной платы по стране, включив в состав указанного пособия одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование или сумму денежной компенсации, выдаваемую взамен этого, предлагается установить единовременное пособие в размере 6000 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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