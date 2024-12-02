Зарегистрированы полномочные представители ПГС на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы уполномоченные представители Партии гражданской солидарности (ПГС) на муниципальных выборах.
Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Trend.
Она отметила, что в качестве уполномоченных представителей партии зарегистрирован 21 человек, а по финансовым вопросам - 1.
Решение было вынесено на голосование и принято членами ЦИК.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.
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