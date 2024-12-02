Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Зарегистрированы полномочные представители ПГС на муниципальных выборах

Общество Материалы 2 декабря 2024 17:20 (UTC +04:00)
Зарегистрированы полномочные представители ПГС на муниципальных выборах

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы уполномоченные представители Партии гражданской солидарности (ПГС) на муниципальных выборах.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Trend.

Она отметила, что в качестве уполномоченных представителей партии зарегистрирован 21 человек, а по финансовым вопросам - 1.

Решение было вынесено на голосование и принято членами ЦИК.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости