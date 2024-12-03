ООН продолжает выступать за инклюзивность и равные возможности - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН продолжает выступать за инклюзивность и равные возможности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в рамках мероприятия "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями".

"Я очень рада, что сегодня в партнерстве с министерством труда и социальной защиты мы вновь отметили 3 декабря - Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Для меня было большой честью находиться здесь вместе с людьми с разными возможностями и видеть, как работает этот центр социальной интеграции, который, как я понимаю, является одним из крупнейших в своем роде на Южном Кавказе. Он предоставляет людям сцену для разговоров о природе, о том, что мы можем сделать для борьбы с климатическим кризисом, и в то же время показывает, как, несмотря на препятствия, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, они могут научить нас очень многому", - сказала она

По словам В.Андреевой, ООН продолжает продвигать идею о том, что каждый человек, независимо от своих особенностей, должен иметь равный доступ, возможности и право быть услышанным.

"И я очень рада, что сегодня мы вновь продемонстрировали, что в Азербайджане мы придерживаемся этой точки зрения, когда речь идет об инклюзивности", - сказала Андреева.