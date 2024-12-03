Получат ли пострадавшие страховые выплаты за свое имущество, поврежденное в результате взрыва в Сумгайыте?

БАКУ /Trend/ - Как известно, 3 декабря в квартире, расположенной на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт и в частном жилом доме, расположенном на улице Сахиль в массиве Новханы баглары города Сумгайыт произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб этим имуществам.

Как сообщили во вторник Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана, соответствующие взрывы считаются страховыми случаями.

"Если соответствующие объекты недвижимости застрахованы, владельцы могут обратиться в страховые компании, в которых была оформлена страховка. В результате они могут получить выплату после того, как соответствующее происшествие будет признано страховым случаем",- говорится в сообщении Ассоциации.

"Следует отметить, что обязательное страхование недвижимости является обязательным на территории республики, и процессы в рамках этого вида страхования регулируются законом Азербайджанской Республики "Об обязательных страхованиях", принятым в 2011 году.

Согласно соответствующему законодательству жилое имущество, расположенное на территории республики, страхуется по 3 группам. Так, по жилому имуществу, расположенному в городе Баку, страховая плата составляет 50 манатов, страховое обеспечение - до 25 тысяч манатов, по жилому имуществу, расположенному в городах Гянджа, Сумгайыт, Нахчыван (страховая плата - до 40 манатов, страховое обеспечение - до 20 тысяч манатов), а по жилому имуществу, расположенному на других территориях республики (страховая плата - 30 манатов, страховое обеспечение - 15 тысяч манатов).

Ассоциация страховщиков Азербайджана сообщает гражданам, что подобные происшествия неожиданны и неизбежны. Именно поэтому мы призываем всех владельцев недвижимости вовремя застраховаться", - сказали в Агентстве.

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