В рамках проекта "Академия диаспоры - 2" прошел очередной тренинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4-й тренинг, проведенный в рамках проекта "Академия диаспоры-2", посвящен теме "Установление, поддержание и развитие связей с местными и центральными органами власти, СМИ и инфлюэнсерами в странах проживания".

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что с учетом интереса участников проекта на очередном тренинге были обсуждены стратегии сотрудничества со СМИ.

Известный специалист, руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков рассказал о важных для диаспоры институтах, способах исследования СМИ, налаживании, управлении и защите коммуникаций.

Участники тренинга высказали свое мнение по актуальной теме, задали специалисту интересующие их вопросы.

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