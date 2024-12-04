Председатель Комитета КСО ЗАО "AzerGold" встретился с жителями Нахчывана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности (ККСО) ЗАО "AzerGold", член правления акционерного общества - заместитель председателя правления Хайям Фарзалиев встретился с местными жителями в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Встреча была организована в селе Ханагях, расположенном вблизи месторождений золота “Ортакенд”, в том числе медно-порфирового месторождения “Гейдаг”и медного месторождения “Башкенд”, где ЗАО “AzerGold" в настоящее время проводит интенсивные исследовательские работы по проекту.

Основная цель первой встречи в рамках ККСО с жителями рассматриваемого села было ознакомление с гражданами, проживающих в районах, близких к участкам соглашение, информирование их о подготовительных работах по эксплуатации участков, выявление социальных потребностей местных общин и включение их в план социальных мероприятий, подготовленный на следующий год.

Хайям Фарзалиев отметил, что месторождение “Ортакенд”, привлеченный к геологической разведке ЗАО "AzerGold" с 2018 года, является первым месторождением золота, подготовленным к эксплуатации в Нахчыванской Автономной Республике. Председатель Комитета КСО довел до сведения жителей села, что в настоящее время определена методология добычи драгоценных металлов на месторождении, ведется работа по внедрению оптимальной технологии переработки. Было отмечено, что одной из основных целей является внесение дополнительного вклада в социально-экономическое развитие нашей страны, в частности Нахчыванской Автономной Республики, повышение уровня занятости в регионе, дальнейшее укрепление благосостояния населения за счет организации добычи и производственной деятельности на месторождении золота “Ортакенд”, которое планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, в том числе в других участках, которые в настоящее время находятся на стадии геологической разведки.

На встрече была представлена подробная информация о проектах, реализуемых акционерным обществом по различным направлениям на основе принципа социальной ответственности в ходе добывающей и производственной деятельности на сегодняшний день, заслушаны обращения и инициативы жителей в связи с их социальными потребностями, зарегистрированы для рассмотрения.

В рамках визита также были проведены встречи в местных исполнительных органах Нахчыванской Автономной республики, обсуждены планируемые проекты ЗАО связанные с регионом.

Отметим, что Комитетом КСО будет продолжена организация традиционных встреч с местными жителями в регионах деятельности акционерного общества.