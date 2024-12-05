Изменен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму", утвержденный постановлением от 7 июня 2018 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, Центр управления и развития туристских и рекреационных зон добавлен в список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства.

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