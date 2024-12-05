БАКУ /Trend/ - Азербайджану вручен сертификат номинации «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба», включенной в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X, сообщает Trend.

Сообщается, что презентация прошла в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, проходящей в Асунсьоне, Парагвай.

Отметим, что национальная номинация «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба в Азербайджане» включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Асунсьоне. Таким образом, число элементов азербайджанской культуры, включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, достигло 24.