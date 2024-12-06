Установлена связь между оставшимися на Ближнем Востоке лицами и их родственниками в Азербайджане - МККК

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года посредством 20 писем Международного комитета Красного Креста (МККК) была установлена связь между лицами, вынужденными оставаться на Ближнем Востоке и их родственниками в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано на информационной сессии МККК для журналистов.

Отмечается, что 1127 семей пропавших без вести были посещены доверенными лицами, а 53 из них получили базовую психосоциальную поддержку.

"Для оказания технической поддержки работам по эксгумации, проводимым органами власти, в три района было совершено три полевых выезда.

В поддержку работ по эксгумации и идентификации МККК предоставила соответствующим Государственным структурам Азербайджана различные средства",- было добавлено на сессии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!