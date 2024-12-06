В области прав человека всегда существует потребность в совершенствовании - председатель Института

БАКУ /Trend/ - В области прав человека всегда существует потребность в совершенствовании.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом за круглым столом в Институте права и прав человека посвященном обсуждению проекта научно-практического комментария к закону об "Обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы" заявил председатель правления Института Мухаммед Гулузаде.

Он отметил, что есть предложение по проекту в отношении лиц, арестованных на 3 месяца в административном порядке.

"При этом права и обязанности арестованных в порядке экстрадиции не нашли отражения в действующем законодательстве, также в законе отсутствует вопрос участия осужденных в похоронах близких родственников. Имеется предложение касающееся и детей. В женских тюрьмах дети до 3 лет живут с матерью. Вопрос о том, должны ли они жить с родственником, бабушкой и дедушкой - не урегулирован законом. Предложения по решению этих вопросов нашли отражение в подготовленном нами комментарии",- добавил председатель.

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