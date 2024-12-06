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Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)

Общество Материалы 6 декабря 2024 11:19 (UTC +04:00)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 3 магистерские программы по специальности и 10 специализаций Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC ) получили международную аккредитацию FIBAA (Германия) – Экономика (Экономическая теория, Экономическая политика, Оценка, Эконометрика, Экономика туризма), Финансы (Банковское дело, Налогообложение, Финансовый контроль, Финансовые рынки), Управление бизнесом (Организация и управление бизнесом).

Особенно приятно, что решением Совета по аккредитации и сертификации FIBAA аккредитация предоставлена безоговорочно и сроком на 5 лет.

FİBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) является международным агентством по аккредитации и оценке качества высшего образования, находящимся в Германии. FIBAA аккредитовало более 1900 образовательных программ в Германии, Австрии, Голландии, Китае, Индии, России, США, Швейцарии, Румынии, Словении и других странах.

Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
Программы UNEC прошли аккредитацию FIBAA (ФОТО)
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