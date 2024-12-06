В Баку проведён учебный курс НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республикой и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме был проведён учебно-тренировочный курс в Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, на курсе, организованном в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были охвачены различные темы, связанные с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

"По итогам курса был представлен брифинг о выполненных задачах и целях.

Выступившие отметили важность подобных курсов для расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Было подчеркнуто, что основной целью курса является ознакомление слушателей с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

В заключение участникам были вручены сертификаты", - говорится в сообщении ведомства.

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