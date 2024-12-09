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Введен в эксплуатацию новый маршрут экспресс-автобуса из Баку в Сумгайыт

Общество Материалы 9 декабря 2024 11:22 (UTC +04:00)
Введен в эксплуатацию новый маршрут экспресс-автобуса из Баку в Сумгайыт

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня введен в эксплуатацию новый экспресс-автобусный маршрут №594 Баку-Сумгайыт, на котором курсируют современные и комфортабельные автобусы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что конечной остановкой автобусов, отправляющихся с автовокзала Сумгайыта, является станция метро "20 Января" (возле административного здания ADSEA).

В обратном направлении автобусы стоят у другого выхода станции метро "20 Января" (рядом с выходом в направлении Сумгайыта).

Стоимость проезда установлена в размере 0,80 маната.

Также от Бакинского международного автовокзала до Сумгайыта ходят экспресс-автобусы №595.

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