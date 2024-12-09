В Кабмин Азербайджана будут направлены предложения по квоте на трудовую миграцию

БАКУ /Trend/ - Предложения по квоте на трудовую миграцию на следующий год, а также предложения по изменениям, которые планируется внести в утвержденную на этот год квоту, будут представлены на рассмотрение в Кабинет министров Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Состоялось очередное заседание комиссии по подготовке предложений по определению квоты на трудовую миграцию и координации работы в этой сфере под председательством министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева. На заседании совместно с членами комиссии, состоящей из представителей соответствующих государственных структур, были обсуждены вопросы использования квоты на трудовую миграцию, утвержденной на текущий год, и предложения по квоте на трудовую миграцию на следующий год.

Было отмечено, что предложения по квоте на трудовую миграцию на следующий год были подготовлены на основании возникшей в экономике страны многопрофильности, потребности в представителях различных современных профессий и специальностей. Также были учтены анализ рабочей силы на рынке труда, и другие прогнозы и исследования, связанные с рынком труда. Были отмечены ежегодный рост числа квалифицированных кадров, выходящих на рынок труда, а также меры, принимаемые для повышения конкурентоспособности, навыков рабочей силы. В связи с этим были обсуждены необходимость определения потребности в иностранной рабочей силе в 2025 году, а также факторы замещения квалифицированной иностранной рабочей силы национальными трудовыми ресурсами.

На заседании были рассмотрены проекты, которые планируется реализовать, вопросы привлечения квалифицированных иностранных специалистов в горнодобывающую, научно-техническую сферы, строительство, в том числе в масштабные строительные работы, осуществляемые на освобожденных от оккупации территориях.

По итогам обсуждений было решено представить на рассмотрение Кабинета министров предложения по квоте на трудовую миграцию на 2025 год, а также предложения по изменениям, которые планируется внести в утвержденную квоту на трудовую миграцию на 2024 год", - говорится в информации ведомства.

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