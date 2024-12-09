Стартовали 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной гимнастической арене стартовали 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике.

Как сообщает Trend, в соревнованиях примут участие гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Грация", Олимпийский спортивный центр "Серхедчи", Олимпийский спортивный комплекс "Шаган".

На турнире выступят гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2014-2016 гг. рождения), "пре-юниорки" (2011-2013 гг. рождения) и "юниорки" (2010-2011 гг. рождения).

В ходе трехдневных соревнований победительницы будут определены по возрастным группам в индивидуальной программе и по отдельным предметам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!