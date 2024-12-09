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Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)

Общество Материалы 9 декабря 2024 18:31 (UTC +04:00)
Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)
Фото: Посольство США / Х

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Марк Либби посетил Гянджу и почтил память жертв армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом говорится в аккаунте посольства США в Азербайджане в соцсети "Х" .

"Соединенные Штаты привержены обеспечению мирного и процветающего будущего в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что посол США в Азербайджане Марк Либби по состоянию здоровья подал в отставку с дипломатической службы. Он выйдет в отставку после завершения 2024 календарного года.

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Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)
Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)
Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)
Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта (ФОТО)
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