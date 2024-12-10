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Ряд лиц в Азербайджане не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии при увольнении

Общество Материалы 10 декабря 2024 13:17 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия, не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенном изменении в "Положение о прохождении военной службы", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, на обследование военно-врачебной комиссии не будут направляться лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы).

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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