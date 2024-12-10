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Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 10 декабря 2024 17:36 (UTC +04:00)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку на Национальной арене гимнастики продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике.

Как сообщает во вторник Trend, в соревнованиях принимают участие гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Грация", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Олимпийский спортивный комплекс "Шаган".

На турнире выступают гимнастки в возрастных категориях малышей (2014-2016 гг. рождения), пре-юниорок (2011-2013 гг. рождения) и юниорок (2010-2011 гг. рождения).

В ходе трехдневных соревнований победительницы будут определены в многоборье, в индивидуальной программе и по отдельным предметам.

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Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
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