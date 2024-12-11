Азербайджан намерен увеличить студенческий обмен - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен увеличить студенческий обмен.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайдана Эмин Амруллаев во время выступления на Форуме по интернационализации науки и высшего образования, проходящем в Баку.

Министр отметил, что в настоящее время внимание сосредоточено на увеличении числа иностранных студентов, которые будут обучаться в Азербайджане.

"В последние годы мы видим рост числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане. Приоритетным направлением среди наших планов является увеличение числа иностранных студентов до 20 тысяч", - сказал Э.Амруллаев.

На встречах, проведенных в рамках COP29, стало известно, что многие страны заинтересованы в отправке граждан в Азербайджан для получения образования.

"В двусторонних отношениях со многими странами образование является основной темой дискуссий", - добавил министр.

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