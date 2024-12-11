В Азербайджане расширена сеть радиовещания

БАКУ /Trend/ - В рамках распоряжения Президента Ильхама Алиева "О выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики" от 24 июля 2023 года была расширена и усовершенствована сеть радиовещания, а инфраструктура вещания модернизирована.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на Семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра".

Было отмечено, что целью проекта является обеспечение более высокого уровня доступа населения к национальному радио, оказание государственной поддержки в этом направлении, в основном, частным вещателям, а также обеспечение бесперебойного приема радиопрограмм на различных территориях с применением новых технологий.

Что касается проделанной работы, то установлено 176 передатчиков FM-радиовещания, 60 комплектов антенных систем, 48 комплектов сборных устройств, 44 комплекта RDS и др.

Создана необходимая инфраструктура для бесперебойного энергоснабжения. Проложены линии электропередачи, установлены трансформаторы, генераторы, UPS и другое оборудование.

Улучшена материально-техническая база имеющихся вещательных станций.

Отремонтированы соответствующие станции, установлены системы дистанционного управления вентиляцией и оборудованием.

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