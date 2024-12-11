На семинаре в Баку обсудили новшества в сфере радиовещания

БАКУ /Trend/ - Частотная занятость в полосе частот, отведенной для FM-радиовещания, и количество местных передач в регионах страны значительно увеличились.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

Было подчеркнуто, что благодаря внедрению функции RDS AF радиоприемник автоматически принимает более качественное вещание той же радиопрограммы.

Кроме того, отмечалось, что использование нововыделенных номиналов частот соседними государствами будет невозможно, что, в свою очередь, предотвратит увеличение приема потенциальных сторонних трансляций на территории Азербайджана.

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