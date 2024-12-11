В Азербайджане женщины занимают 42% руководящих и административных должностей в портовой отрасли

БАКУ /Trend/ - По данным за пять лет, в Азербайджане женщины занимают 42 процента руководящих и административных должностей в портовой отрасли.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала ведущий специалист Департамента человеческих ресурсов Бакинского порта Нурана Мурадова на мероприятии на тему "Лидерские достижения в продвижении работы и карьерном развитии женщин в Азербайджане", проходящем в Баку.

"Конечно, для нас это большой успех. Два года назад количество женщин в Бакинском порту составляло 5 процентов, а сегодня мы довели эту цифру уже до 11 процентов.

В соответствии со стратегией развития порта, к 2030 году мы планируем довести это число до 20 процентов. Для этого Бакинский порт реализует множество проектов", - добавила Н.Мурадова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!