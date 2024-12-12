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Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2024 13:30 (UTC +04:00)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - 12 декабря - День памяти выдающегося государственного деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, внесшего неоценимый вклад в развитие независимого Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим руководящие лица министерства здравоохранения почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание здравоохранению и образованию Азербайджана, работникам этой сферы, в том числе врачам.

Именно с именем великого лидера связано развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в нашей стране.

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Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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