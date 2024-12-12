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Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2024 20:58 (UTC +04:00)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Фото: Международный центр Низами Гянджеви

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Международный форум "Imperial Springs" с 2014 года функционирует как платформа высокого уровня, способствующая взаимопониманию и сотрудничеству по глобальным вопросам.

Как сообщили в четверг Trend в Международном центре Низами Гянджеви, в форуме, который проходит 11-12 декабря 2024 года в Мадриде (Испания), примут участие более 100 политических лидеров, международных экспертов из более чем 40 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, а также представители международных организаций.

На церемонии открытия мероприятия прозвучало обращение Председателя Китайской Республики Си Цзиньпина. По его словам, "мир больше чем когда-либо нуждается в приверженности основным ценностям и основным принципам мультилатерализма".

На форуме были проведены сессии на такие темы, как "Расширение глобального сотрудничества: формирование общего будущего для человечества", "Финансирование развития к полной реализации Целей устойчивого развития", "Глобальная стратегическая стабильность", "Пакт будущего и COP29".

Одним из основных партнеров форума является Международный центр Низами Гянджеви, который представлен соруководителем Исмаилом Серагельдином, бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом, бывшими президентами Болгарии Петаром Стояновым и Росеном Плевнелиевым, бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем, бывшим президентом Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем, бывшим президентом Хорватии Иво Йосиповичем, бывшим президентом Черногории Филипом Вуяновичем, постоянным представителем Боснии и Герцеговины при ООН и бывшим премьер-министром Златко Лагумджией, бывшим премьер-министром Молдовы Кириллом Габуричем, бывшим премьер-министром Бельгии Ивом Летерме, бывшим заместителем премьер-министра Грузии Экой Ткешелашвили, 77-м президентом Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши, 73-м президентом Генеральной Ассамблеи Марией Фернандой Эспиносой и почетным послом ЮНЕСКО Хедвой Сер.

Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs” (ФОТО)
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