Есть большая потребность в проведении исследований в системе образования - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеется большая потребность в проведении исследований в системе образования.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом выступая на мероприятии по случаю 100-летнего юбилея научно-теоретического, педагогического журнала "Azərbaycan məktəbi", органа академической печати министерства науки и образования заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, практически отсутствуют исследования, изучающие, по какой методике дети, обучающиеся в начальной школе, осваивают или не осваивают темы по математике.

"Министерство готово к созданию в азербайджанских школах соответствующих условий для сбора такой информации и проведения исследований", - добавил он.

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