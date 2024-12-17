В Праге почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Прага при поддержке Дома культуры Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, на мероприятии представители культуры и активисты азербайджанской диаспоры рассказали о жизни и деятельности видного политического деятеля, его заслугах перед Азербайджаном.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев вошел в историю не только как политический лидер и архитектор современного Азербайджанского государства, но и как защитник нашей культуры", - сказала глава Дома культуры Азербайджана, поэт и драматург Лейла Джафарова (Бегим).

Был показан видеоролик с выступлениями мировых лидеров и деятелей культуры о политике глобального масштаба, гениальной личности Гейдаре Алиеве.

На мероприятии прозвучала композиция "Элегия" авторства вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Отметим, что Дом культуры Азербайджана, расположенный в Праге, был открыт в текущем году и активно функционирует при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

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