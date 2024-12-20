Внесена ясность в вопрос выделения образовательных студенческих кредитов иностранным студентам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время выделение образовательных студенческих кредитов иностранным студентам в Азербайджане невозможно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге для СМИ сказал временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов.

"Образовательные студенческие кредиты предназначены только для студентов, являющихся гражданами Азербайджана", - сказал он.

По словам Б.Азимова, в будущем может появиться возможность выдачи кредитов иностранным гражданам при условии залога.

"Но в настоящее время в связи с этим нет никаких изменений", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!