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Названы данные по очистке от мин освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Общество Материалы 20 декабря 2024 19:12 (UTC +04:00)
Названы данные по очистке от мин освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 178 145,4 га земли.

Об этом Trend сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию.

Было отмечено, что количество обнаруженных противопехотных мин составило 35 194, противотанковых - 21 084.

"Количество выявленных неразорвавшихся боеприпасов составило 120 233. В разминировании были задействованы 2 482 человека из числа оперативного персонала, 164 собаки-сапера и 85 машин для разминирования", - говорится в сообщении.

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