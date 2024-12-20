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В Азербайджане утверждены правила формирования комиссии по конкуренции

Общество Материалы 20 декабря 2024 19:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены правила формирования комиссии по конкуренции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила создания, состава комиссии по конкуренции, рассмотрения дел комиссией по конкуренции и принятия решений".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Данные правила разработаны в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики о конкуренции и устанавливают требования к формированию комиссии по конкуренции, ее правам и обязанностям, организации деятельности, порядку проведения заседаний, протоколам заседаний и принятым решениям.

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