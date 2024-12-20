В Азербайджане утверждены правила формирования комиссии по конкуренции

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила создания, состава комиссии по конкуренции, рассмотрения дел комиссией по конкуренции и принятия решений".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Данные правила разработаны в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики о конкуренции и устанавливают требования к формированию комиссии по конкуренции, ее правам и обязанностям, организации деятельности, порядку проведения заседаний, протоколам заседаний и принятым решениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!