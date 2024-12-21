БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы полномочные представители ряда партий на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии был рассмотрен вопрос о регистрации уполномоченных представителей партий на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года. Были зарегистрированы уполномоченные представители партии "Республиканская альтернатива" (REAL), "Аг партия", партий "Будущий Азербайджан", "Адалят", "Вахдат", "Право и справедливость", Демократической партии Азербайджана, партий "Азад Вэтэн", "Современный Мусават", "Новое время".

Отметим, что 29 января 2025 года пройдут выборы по 685 муниципалитетам, будут избраны 8 тысяч 71 член муниципалитетов.

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