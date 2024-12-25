БАКУ /Trend/ - MEDİA обратилось к СМИ в связи с крушением самолета AZAL.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDİA), в некоторых интернет-СМИ распространяется информация, основанная на различных соображениях относительно причин крушения недалеко от города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный.

MEDİA призвало субъекты СМИ при распространении информации соблюдать требования закона Азербайджанской Республики "О медиа" и воздерживаться от распространения искаженной информации, не отражающей данные, предоставленные официальными источниками.

"Особо подчеркнем, что подобное не только не отвечает требованиям этики СМИ, но и создает юридическую ответственность для субъекта СМИ. Призываем журналистов, общественных активистов демонстрировать принципиальность в отношении подобных вопросов, проявлять бдительность в условиях, когда набирают обороты сфальсифицированные и лживые информационные кампании. Призываем общественность доверять только информации, предоставленной официальными источниками", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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