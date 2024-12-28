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Объявлен график работы ASAN xidmət и ASAN kommunal в праздничные дни

Общество Материалы 28 декабря 2024 12:09 (UTC +04:00)
Объявлен график работы ASAN xidmət и ASAN kommunal в праздничные дни

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года с 30 декабря по 3 января в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будет нерабочий день.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С 4 января граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами, обратившись в Центры.

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