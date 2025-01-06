В связи с резким изменением погоды в Азербайджане усилены меры безопасности - SOCAR

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий на территории страны усилены меры безопасности на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Об этом в понедельник Trend сообщили в SOCAR.
Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья человека в рамках норм труда.
Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляются эвакуации с ряда производственных объектов, расположенных в море.
Сложившаяся ситуация находится под контролем.
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