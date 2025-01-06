Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В связи с резким изменением погоды в Азербайджане усилены меры безопасности - SOCAR

Общество Материалы 6 января 2025 11:40 (UTC +04:00)
В связи с резким изменением погоды в Азербайджане усилены меры безопасности - SOCAR
Фото: SOCAR / Facebook

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий на территории страны усилены меры безопасности на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Об этом в понедельник Trend сообщили в SOCAR.

Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья человека в рамках норм труда.

Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляются эвакуации с ряда производственных объектов, расположенных в море.

Сложившаяся ситуация находится под контролем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости