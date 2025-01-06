В Мельбурне отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Мельбурне организовано мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Австралийском Союзе, при совместной организации Общества Австралия-Азербайджан, входящего в Альянс азербайджанских ассоциаций Австралии, и Ассоциации азербайджанской культуры "Виктория".

На мероприятии присутствовали члены многочисленных азербайджанских общин, проживающих в этой стране, депутаты Федерального парламента Австралии и парламента штата Виктория, а также председатель городского муниципального совета и руководители местных национальных общин.

Сначала участников заседания поздравил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Он пожелал успехов деятельности Альянса азербайджанских ассоциаций Австралии, объединяющего все общественные организации, зарегистрированные на федеральном уровне.

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Австралийском Союзе Вагиф Джафаров поздравил участников мероприятия с праздником и проинформировал гостей об истории, сути Дня солидарности азербайджанцев мира, роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в основании этого дня.

На мероприятии также выступили член Федерального парламента Австралии конгрессмен Кейз Воллохан (Keith Wollohan), член парламента Виктории конгрессмен Ричард Вельч (Richard Velch) и глава Альянса азербайджанских ассоциаций Австралии Фуад Айдынбек.

Затем в исполнении членов общины была представлена концертная программа из национальных танцев и музыки Азербайджана.