Госагентство Азербайджана о задержании трех судов в Африке

БАКУ /Trend/ - Государственное морское и портовое агентство (ГМПА) внесло ясность в информацию о задержании трех принадлежащих Азербайджану судов вместе с экипажами в Африке, у берегов Эритреи.

В среду в ответ на запрос Trend пресс-секретарь Агентства Парвана Иманова сообщила, что 7 ноября 2024 года в ГМПА поступила информация о том, что три судна, принадлежащие азербайджанскому филиалу компании Caspian Marine Services B.V., были задержаны уполномоченными органами государства Эритрея.

"Агентство незамедлительно в рабочем порядке проинформировало министерство иностранных дел Азербайджана. Кроме того, соответствующая информация была представлена официальным письмом в уполномоченный орган Эритрейского государства в области морского транспорта, а также в Международную морскую организацию, постоянное представительство Эритреи в Международной морской организации и посольство Великобритании и Северной Ирландии", - отметила она.

Напомним, что по распространенной ранее информации, три судна, принадлежащих Азербайджану, вместе с экипажем были задержаны в Африке, у берегов Эритреи.

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