В Азербайджане рассматривается вопрос повышения стипендий лицам, обучающимся за рубежом в рамках госпрограммы

БАКУ /Trend/ - Рассматривается вопрос о повышении стипендий студентам, обучающимся за рубежом в рамках Государственной программы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала руководитель группы управления Государственной программы Туран Топалова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в связи с "Государственной программой на 2022-2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" на 2025/2026 учебный год.

Она отметила, что повышение стипендий для обучающихся за рубежом в рамках Госпрограммы является приоритетом и данный вопрос находится на рассмотрении.

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