Россия заинтересована в объективном расследовании причин авиакатастрофы близ Актау - Песков

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в объективном расследовании причин авиакатастрофы близ казахстанского города Актау.

Как сообщает Trend, об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Даны необходимые поручения следственных органам. Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал Песков.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Ранее в министерстве транспорта Казахстана сообщили, что члены комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL вскоре прибудут в Астану с расшифрованными материалами "черных ящиков".

Отметим, что расшифровку записей бортовых самописцев проводил Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии.