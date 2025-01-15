Наземным радиовещателям, действующим в Азербайджане, будут предоставлены субсидии

БАКУ /Trend/ - В связи с переходом на цифровое радиовещание в Азербайджане будет предоставлена субсидия на расходы наземных радиовещателей на вещание.

Как сообщает Trend, об этом говорится в общем отчете Аудиовизуального совета за 2024 год.

Согласно отчету, Аудиовизуальный совет подготовил проект в связи с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики об утверждении "Порядка предоставления субсидий на расходы на вещание наземных радиовещателей в связи с переходом на цифровое радиовещание в Азербайджанской Республике".

Отмечается, что окончательная версия проекта будет направлена в Кабинет министров после завершения его подготовки.

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