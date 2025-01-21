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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 21 января 2025 14:58 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана с 13 по 19 января было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых и 89 противопехотных мин, 192 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 601,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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