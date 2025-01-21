Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана с 13 по 19 января было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых и 89 противопехотных мин, 192 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 601,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!