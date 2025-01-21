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Исполняется 145 лет со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане

Общество Материалы 21 января 2025 16:11 (UTC +04:00)
Исполняется 145 лет со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане исполняется 145 лет.

Как сообщает во вторник Trend, 20 января 1880 года состоялось торжественное открытие железной дороги Баку-Сабунчи-Сураханы.

Хотя эта линия предназначалась для перевозки нефти, но через некоторое время по тому же маршруту начались пассажирские перевозки.

За свою 145-летнюю историю Азербайджанские железные дороги прошли длинный путь развития и стали основной частью международных транспортных коридоров.

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