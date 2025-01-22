Руководство МВД Азербайджана встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишлинском районе

БАКУ /Trend/ - Руководство министерства внутренних дел Азербайджана встретилось с потерпевшими в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, произошедшем 18 января на территории Имишлинского района.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МВД, в ходе встречи членам семьи были представлены подробности происшествия, вещественные доказательства, включая видеозаписи, а также информация о ходе расследования.

Было подчеркнуто, что МВД предпринимает все необходимые меры для обеспечения объективности расследования и защиты прав потерпевших.

На встрече были даны ответы на интересующие потерпевших вопросы.

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