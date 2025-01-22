Азербайджан не входит в список эндемичных стран по вирусу оспы обезьян - минздрав

БАКУ /Trend/ - Вакцины против вируса оспы обезьян производятся и распределяются только в странах, эндемичных по вирусу. Азербайджан не входит в список эндемичных стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

Он отметил, что вакцины против вируса оспы обезьян обычно создают на основе вакцин против натуральной оспы, поскольку эти два вируса генетически очень похожи.

По его словам, исследования, проведенные международными организациями здравоохранения, показывают, что вакцины, разработанные против натуральной оспы, также обеспечивают эффективную защиту от оспы обезьян.

"Поскольку эти вакцины против оспы нацелены на ортопоксвирусы из того же семейства, они также могут вызывать иммунный ответ против вируса оспы обезьян. Эти вакцины используются для обеспечения защиты на территориях, подверженных риску эпидемий, или среди лиц, которые могут подвергнуться воздействию вируса. Вакцины играют важную роль как в предотвращении распространения заболеваний, так и в снижении тяжести течения заболевания в случае заражения", - сказал Гулиев.

Специалист-эксперт минздрава сообщил, что в страну завезены тесты для лабораторного исследования вируса оспы обезьян и необходимые лекарства.

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