Проведен осмотр центра технического контроля веб-камер в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Пенахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев 23 января посетили центр технического контроля веб-камер в административном здании Комиссии, где ознакомились с последними подготовительными работами по установке веб-камер.

Об этом в четверг сообщили Trend в отделе медиа и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

"Руководителям структур, занимающихся внедрением веб-камер на муниципальных выборах в рамках совместного проекта, была представлена информация о последних шагах по установке, настройке и приведению веб-камер в полную готовность к дню выборов.

В ходе беседы со специалистами, осуществляющими данную деятельность, была еще раз подчеркнута важная роль веб-камер в обеспечении прозрачности выборов, значимость точного соблюдения требований законодательства при их установке и регулировании, а также даны необходимые рекомендации.

На мероприятии с участием представителей медиа был проведен брифинг для журналистов.

Подчеркнуто, что на выборах в Азербайджане, наряду с другими средствами, благодаря широкому и эффективному использованию последних инновационных достижений информационно-коммуникационных технологий, будет обеспечен высокий уровень открытости и прозрачности в день голосования.

Было отмечено, что в практике выборов в Азербайджане уже много лет успешно применяется опыт использования веб-камер, который позволяет в день голосования беспрерывно наблюдать за ходом процесса на избирательных участках в режиме реального времени через открытую интернет-платформу, а также наблюдать за процессом из любой точки мира без какой-либо регистрации.

Азербайджан является одной из передовых стран, создающих всесторонние условия для удобного и свободного участия различных институтов гражданского общества в избирательном процессе.

На брифинге также была представлена информация о ходе полностью завершающихся подготовительных работ к муниципальным выборам и даны ответы на вопросы представителей СМИ", — говорится в сообщении отдела медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК Азербайджана.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.

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