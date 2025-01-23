В ЗАО "AzerGold" состоялась встреча с делегацией Министерства иностранных дел Турции

22 января председатель Правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного управления Западной и Центральной Африки Министерства иностранных дел Турции Шебнемом Дженком.

На встрече, организованной с целью обсуждения возможностей совместного сотрудничества между ЗАО “AzerGold” и государственными и частными горнодобывающими компаниями Турции на африканском континенте, Закир Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО "AzerGold" по сферам деятельности, стратегических планах Акционерного Общества и работе, проводимой в направлении развития горнодобывающего сектора.

Отметив, что ЗАО “AzerGold” имеет успешный опыт сотрудничества с соответствующими государственными структурами братской страны, а также с частными компаниями, председатель Правления отметил, что реализация горнодобывающих проектов в странах Африки и Средней Азии входит в стратегические планы ЗАО, и было подчеркнуто что в данном направлении были проведены многочисленные официальные и деловые встречи с соответствующими структурами таких африканских стран как Кения, Республика Конго, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау.

Закир Ибрагимов отметил, что ЗАО также заинтересовано в реализации совместных проектов с турецкими компаниями на богатом минеральными ресурсами африканском континенте, положительно относится к установлению совместного сотрудничества в области геологоразведки и добычи цветных и черных металлов.

Отметив, что Турция осуществляет деятельность в горнодобывающей отрасли в Сенегале, Либерии, Алжире, Нигере и других странах, Шебнем Дженк отметила, что, учитывая потенциал африканских стран, развивающиеся по восходящей линии во всех областях турецко-азербайджанские отношения, установления нового сотрудничества на указанном континете также будет полезна, она выразила уверенность что благодаря этому сотрудничеству как Турции и Азербайджана, так и африканские страны получать выгоду. По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении консультаций между ЗАО “AzerGold" и государственными и частными компаниями Турции для определения конкретных направлений сотрудничества с целью реализации совместных проектов на африканском континенте.